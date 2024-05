Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Ieri sera, 3 Maggio 2024, si è verificato un incidente mortale dove ha perso la vita la giovanissima Chiara. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Spilimbergo, Chiara muore giovanissima: i fatti

Incidente a Spilimbergo, in provincia di Pordenone. Chiara Bassutti, una ragazza di 26 anni, è morta in un sinistro avvenuto intorno alle 21 di venerdì 3 Maggio 2024 sulla strada regionale 464, nella frazione di Istrago della cittadina friulana. La vittima, come riportato da Leggo, nel percorrere una curva avrebbe perso il controllo della propria vettura scontrandosi frontalmente con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. In seguito alla collisione è finita in un fossato. Alla guida dell’altro veicolo c’era una donna, di 73 anni, che è rimasta illesa e sua figlia, una donna disabile, di 44 anni, che è rimasta leggermente ferita ed è stata portata al Pronto soccorso.

