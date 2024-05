Home | Meteo, non ci sono buone notizie: le previsioni di Giuliacci

Fino ad oggi è stata una primavera piuttosto piovosa e instabile. Il maltempo diffuso si alterna con giornate di sole intense e temperature quasi estive. Dopo un weekend all’insegna delle belle giornate, nei prossimi giorni arriveranno nuovamente pioggia e grandine sul nostro paese. (Continua…)

Leggi anche: Meteo, in arrivo vortice ciclonico: cosa sta per accadere

Leggi anche: Meteo, la promessa di Giuliacci: accadrà tra qualche giorno

Previsioni meteo, in arrivo pioggia e grandine

L’Italia nuovamente minacciata da una circolazione ciclonica. Domani, in particolare, arriverà una nuova ondata di maltempo. Il peggioramento partirà dal Nord, in particolare in Toscana, e poi si sposterà al centro, nel Lazio, e sulle isole principali. Sono previsti temporali e addirittura grandinate. Da mercoledì 8 maggio il ciclone investirà tutto il Sud sempre con temporali a tratti molto forti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)