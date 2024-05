Home | Meteo, in arrivo vortice ciclonico: cosa sta per accadere

Meteo, preparatevi al vortice ciclonico: cosa sta per accadere – Temporali e maltempo sull'Italia per questo inizio di maggio 2024. Nei prossimi giorni pioverà tanto, soprattutto sul Nord-Ovest e sulle regioni centrali tirreniche. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Meteo, preparatevi al vortice ciclonico: cosa sta per accadere

Un potente vortice ciclonico proveniente da ovest è pronto ad influenzare significativamente il clima del primo maggio e dei giorni a seguire, portando con sé fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, specie nel Centro-Nord dell'Italia.

Previsioni meteo, l’annuncio dell’esperto: cadranno più di 100 millimetri di pioggia

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma due fasi, la prima perturbata fino a venerdì, poi una seconda fase decisamente più soleggiata e calda nel weekend. Non tutto è perduto: anche al Centro-Nord, dove al momento il maltempo fa sul serio, ci sono spiragli di ottimismo tra qualche giorno. Lo scenario dell’esperto evidenzia un’Italia spaccata in due per quanto riguarda le condizioni meteorologiche: il Sud e la Sicilia infatti sperimenteranno un clima più mite grazie ai venti caldi di scirocco che accompagnano il maltempo.

