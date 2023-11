Gina Lollobrigida, che fine farà l’eredità dopo la condanna di Piazzolla

Gina Lollobrigida eredità. Il factotum dell’attrice scomparsa, Andrea Piazzolla, è stato condannato per circonvenzione di incapace a tre anni. Molti si chiedono che cosa succede adesso nella successione dell’eredità di Gina Lollobrigida. Dei beni rimane ben poco: tre case nel centro di Roma, infatti, sono state vendute, così come i gioielli e i soldi che sono stati trasferiti su altri conti. (Continua…)

Andrea Piazzolla condannato

Il factotum di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, è stato condannato per circonvenzione di incapace a tre anni, oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 500mila euro a favore dei parenti dell’attrice. Secondo i calcoli delle parti civili, il factotum dell’attrice, tra il 2013 e il 2018, avrebbe fatto “scomparire” circa 10 milioni di euro, approfittando della fragilità della donna. Molti adesso si chiedono che fine farà l’eredità della Lollo. Dei beni, però, rimane ben poco. Molte case sono state vendute, così come i gioielli. Anche i soldi sono stati trasferiti su altri conti. (Continua…)

Altri due procedimenti a suo carico

Il nome di Andrea Piazzolla compare anche in altri due procedimenti: nel primo è accusato anche di auto riciclaggio in quanto, secondo l’accusa, avrebbe abusato dello stato di deficienza psichica e della particolare vulnerabilità dell’attrice convincendola a vendere una Jaguar da 130mila euro e facendo accreditare la somma su un conto nel Principato di Monaco gestito da lui. Il secondo processo, invece, è legato alla vendita di opere d’arte presenti all’interno della villa sulla Appia. (Continua…)

Gina Lollobrigida eredità: cosa succede

Dopo la condanna di Andrea Piazzolla, molti si chiedono che cosa succederà con l’eredità di Gina Lollobrigida. La condanna non rende automatica la decadenza del diritto, dunque di ciò che resta è per metà erede anche lui. Quello che resta è la villa sull’Appia antica di circa 900 metri quadrati con parco privato e piscina. La villa non è mai stata valutata, ma il valore dovrebbe aggirarsi attorno ai sei milioni di euro. Il prossimo passo del figlio di Gina Lollobrigida, Milko Skofic, sarà quello di avviare un altro procedimento per riconoscere, sulla base della condanna, l’indegnità di Piazzolla a succedere.