Gina Lollobrigida, scontro choc in diretta tv: “Ti amm***o” – Si continua a parlare della «Bersagliera» del cinema italiano. Gina Lollobrigida ancora protagonista in tv. Questa volta, del suo caso, si è parlato a Pomeriggio Cinque. Nella puntata di ieri pomeriggio, venerdì 6 ottobre 2023, del programma condotto da Myrta Merlino, sono volate parole pesanti. Si discuteva del patrimonio di oltre 10 milioni e della presunta circonvenzione d’incapace di cui è accusato il factotum dell’artista, Andrea Piazzolla. A parlare negli studi Mediaset anche l’ex dell’attrice Javier Rigau. (continua a leggere dopo le foto)

Gina Lollobrigida, scontro choc in diretta tv: “Ti amma**o”

Nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla morte si continua a parlare della scomparsa di Gina Lollobrigida. Son diverse le persone che rivendicano eredità e patrimonio. E se ne è discusso ampiamente negli studi di “Pomeriggio 5”. Un duro scontro è avvenuto tra Andrea Piazzolla, il factotum della diva (che recentemente avevamo visto ospite a “Domenica In”, e il presunto ex marito di lei, Javier Rigau. Davanti Myrta Merlino, sostituta di Barbara D’Urso allo storico programma Mediaset, i due si sono lasciati andare a considerazioni sconvolgenti. (continua a leggere dopo le foto)

Gina Lollobrigida, lite a “Pomeriggio 5” tra Andrea Piazzolla e Javier Rigau

La conduttrice di “Pomeriggio 5” stava moderando un dibattito tra Andrea Piazzolla e Javier Rigau quando i toni si sono accesi. Una feroce lite, che subito ha catturato l’attenzione degli utenti sui social. “Fai questo e io ti ammazzo”, ha gridato Rigau a Piazzolla. Il factotum ha replicato: “Mi ammazzi? Sei sicuro? Avete sentito tutti, ecco chi è davvero Rigau”. A sua volta lo spagnolo lo ha accusato: “Hai fatto soffrire Gina in una maniera inumana. Vergogna”. Una situazione davvero difficile per la conduttrice, che ha cercato invano di far dialogare “civilmente” gli ospiti. (continua a leggere dopo le foto)

Myrta Merlino ha cercato invano di far abbassare i toni

“A me sembra assurdo che qualcuno debba stare a sindacare sulla vita di Gina Lollobrigida, dipende da quello che uno fa. Se quella donna ha piacere a farti un regalo, che problema c’è? Io non dico che sentimento ho provato per Gina, ma a proposito di sentimenti, chiedo perché nessuno ha avuto la forza di buttare giù la porta o rompere i lucchetti”, ha dichiarato Andrea Piazzolla. Sul finale dell’intervista doppia, Rigau ha ancora perso la pazienza: “Io mi chiedo perché quando Gina si è rotta il femore, lui non ha voluto che pagassi medici e infermieri di tasca mia per far in modo di curarla. Per non mostrare le cose che aveva fatto, come lo sfratto al figlio: quello lo ha fatto lui, vergogna!”. “Bugiardo, volevi mandare delle spie”, ha evidenziato Piazzolla. Il prossimo 13 ottobre è attesa la sentenza proprio per Andrea Piazzolla, denunciato per circonvenzione di incapace da Milko e Dimitri Skofic, rispettivamente il figlio e il nipote della Lollobrigida, e dallo stesso Rigau. Nell’udienza che si è tenuta il 5 ottobre infatti è stata fissata soltanto la data dell’emissione della sentenza.