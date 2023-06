Tiziano Ferro scoppia in lacrime durante il concerto: cos’è successo

Un’atmosfera di grande entusiasmo ha pervaso lo stadio Maradona di Napoli. Dopo il coinvolgente concerto dei Coldplay, che hanno fatto tappa in Italia durante il loro tour mondiale, ieri è stata la volta di Tiziano Ferro. Lo stadio era completamente gremito, con ogni biglietto venduto, per accogliere il cantante che si è ormai conquistato il cuore del nostro paese ed è amato anche in tutto il mondo, soprattutto nel Sudamerica. Il talentuoso artista di Latina ha anche dedicato delle parole allo scudetto conquistato quest’anno dal Napoli, il terzo nella sua storia, e ha elogiato la città.

“La mia prima volta al Maradona, nell’anno in cui avete trionfato con lo scudetto… sembra proprio che fosse destino. Grande Napoli”, ha dichiarato Tiziano Ferro durante il concerto. Come anticipato, i biglietti per godersi le performance musicali di Tiziano Ferro sono stati prenotati in un batter d’occhio: ben 43.000 persone hanno acquistato i biglietti per la tappa napoletana del tour negli stadi TZN 2023, che ha preso il via in Veneto. (Continua a leggere dopo la foto)

Tiziano Ferro in lacrime sul palco ricorda la ragazza morta in un tragico incidente

Inizialmente, il concerto di Tiziano Ferro era programmato per il 2020, ma a causa dell’emergenza Covid-19 e delle restrizioni imposte per prevenire la diffusione del virus, è stato posticipato ben due volte. Finalmente, è giunta la serata dedicata interamente alla musica, in cui Tiziano Ferro ha eseguito 30 delle sue canzoni più famose, che rappresentano i vent’anni di successi nella sua carriera. Inoltre, ha regalato al pubblico un duetto straordinario con l’eccezionale Massimo Ranieri. Durante il concerto, l’artista di Latina ha interrotto la musica per dedicare un momento commovente alla memoria di qualcuno.(Continua a leggere dopo le foto)

“Io non ho parole per questa cosa, ma non posso non rivolgere un pensiero a questa ragazza. Fatemi condividere con voi una preghiera e un applauso alla famiglia di Martina“, ha detto commosso Tiziano Ferro ricordando Martina Ventura, la ragazza di 26 anni morta in un incidente stradale avvenuto domenica mattina a Roma. La giovane viaggiava come passeggera a bordo di un’auto condotta da un ventenne che è finita contro un muro non lasciandole scampo.

La terribile tragedia stradale si è verificata poco dopo le 6:00 del mattino di domenica 25 giugno 2023. Martina Ventura ha perso la vita quasi istantaneamente mentre stava tornando a Rieti dopo aver partecipato a un concerto di Tiziano Ferro a Roma. Profondamente colpito da questa triste notizia, l’artista di Latina ha deciso di interrompere il suo concerto per rendere omaggio alla giovane donna. Un lungo applauso è partito dallo stadio in segno di rispetto e commozione.