Annalisa e Francesco Muglia hanno celebrato il matrimonio in gran segreto giovedì 29 giugno 2023 nella Basilica di Assisi, in Umbria. La coppia ha sempre preferito la riservatezza, tenendo la loro relazione lontana dai riflettori e non stupisce, quindi, che anche per il loro matrimonio abbiano optato per la medesima soluzione. La coppia ha optato per una cerimonia chiusa, come si è appreso nelle ultime ore, e al cospetto di pochi invitati. Ecco tutti i dettagli sul matrimonio. (Continua dopo le foto)

Annalisa e Francesco Muglia, tutti i dettagli del matrimonio segreto

Padre Giuseppe Sagrino, grande amico dello sposo, ha officiato le nozze. Secondo aspetto, l’abito da sposa. Non si sa come fosse l’abito della sposa, anche se molti fan credono che la scelta sia caduta su Dolce & Gabbana, brand caro alla cantante. Chi ha partecipato alle nozze segrete di Annalisa? Sembra che ci fossero molti ospiti vip tra cui l’amica Alessandra Amoroso, il produttore Davide Simonetta accompagnato dalla compagna Veronica Ferraro, Fedez, Chiara Ferragni e anche J-Ax. Sembra che abbia partecipato all’evento anche Maria De Filippi. (Continua dopo le foto)

Annalisa e Francesco non hanno badato a spese

Sembra che la coppia non abbia badato a spese per quanto riguarda piatti e bevute atte ad onorare gli sposini. Sagrantino di Montefalco del 2019 e Champagne per il brindisi i vini scelti per festeggiare. Gli sposi si sarebbero accerchiati in tutto da ottanta ospiti. “Il menù è stato modificato fino all’ultimo per gli ospiti vegetariani e per tutti non sono mancati, come da richiesta specifica degli sposi che sembra ne vadano matti, il tartufo e le cipolle di Cannara”, fa sapere il Messaggero. (Continua dopo le foto)

Chi è Francesco Muglia

La storia d’amore di Annalisa con Francesco Muglia è stata lontana dai riflettori per molto tempo, tanto che molti pensavano che la cantante fosse single. Secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti nel 2020 a Dubai in occasione dell’Expo. Annalisa era stata ospite di Costa Smeralda e tra i due sarebbe scoppiata la scintilla. I due hanno convissuto due anni tra Milano, dove Annalisa ha una casa in Porta Venezia, e Genova, dove il marito Francesco Muglia vive. Lui è originario di Padova ma si è trasferito in Liguria per lavoro. Muglia è un manager di alto livello, vicepresidente del marketing globale di Costa Crociere.