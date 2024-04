Vince 1,3 miliardi alla lotteria, poi l’annuncio che fa piangere tutti

E per chi crede ancor anche la fortuna sia cieca, questa volta dovrà ricredersi. Un uomo di 46 anni ha vinto 1,3 miliardi alla lotteria. “Sono felice per la mia famiglia, con questi soldi riusciranno ad avere una bella vita“, ha dichiarato il vincitore. Ma non è tutto oro ciò che luccica: l’uomo ha poi fatto un annuncio che ha fatto piangere tutti.

Vince 1,3 miliardi alla lotteria

Cheng Saephan, 46 anni, un immigrato nato in Laos che vive a Portland, nel’Oregon (Stati Uniti), ha vinto alla lotteria 1,3 miliardi di dollari (poco più di 1,2 miliardi di euro) al Powerball. Il biglietto vincente è stato venduto all’inizio di aprile in un minimarket Plaid Pantry a Portland, ponendo fine a una serie di vittorie consecutive durata più di tre mesi. Saephan ha detto che faceva affidamento su una combinazione di fede e fortuna quando ha acquistato più di 20 biglietti per l’estrazione. Lunedì i funzionari della lotteria dell’Oregon hanno detto che Cheng ha rivendicato il biglietto. (continua dopo la foto)

L’annuncio che fa piangere

“Sono felice per la mia famiglia, con questi soldi riusciranno ad avere una bella vita – ha dichiarato Cheng Saephan all’Abc News -. Sto combattendo contro un cancro, quindi spenderò questi soldi per le cure. Adesso riuscirò finalmente a trovare un bravo medico che seguirà il mio caso“. Da otto anni il 46 enne lotta contro questo brutto male, ma non riusciva a permettersi le cure. Così, insieme alla moglie e all’amica Laiza Chao hanno deciso di tentare la fortuna.

“Quando ho visto che avevamo vinto la lotteria non potevo crederci – ha dichiarato -. Ho chiamato subito Laiza e le ho detto: ‘Laiza, dove sei?’ e lei ha detto: ‘Vado a lavorare’. Ho risposto: ‘Non devi più andare.’ Avevamo vinto e quei soldi sarebbero stati sufficienti per affrontare le cure per il cancro”.

Secondo la lotteria dell’Oregon, il biglietto vincente da 1,326 miliardi di dollari è stato il quarto jackpot del Powerball più grande della storia e l’ottavo più grande tra le lotterie statunitensi. Il più grande jackpot della lotteria statunitense vinto è stato di 2,04 miliardi di dollari in California nel 2022.