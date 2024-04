Nostradamus è stato un astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese del ‘500. È considerato da molti come uno tra i più famosi e importanti scrittori di profezie della storia. È famoso principalmente per il suo libro Le Profezie, che consiste di quartine in rima, raccolte in gruppi di cento, nel libro Centuries et prophéties (1555). Ora dalle sue quartine sembrerebbe giungere una profezia agghiacciante per quanto riguarda i Campi Flegrei a Napoli. (Continua a leggere dopo le foto)

Nostradamus, la profezia sui Campi Flegrei: cosa accadrà

Una sequenza sismica ha fatto tremare la terra all’alba di domenica 28 Aprile 2024 nella zona del Vesuvio. Quattro le scosse di cui la più forte, di magnitudo 3,1 della scala Richter, è stata registrata dall’Ingv poco prima delle 6, con epicentro nel cratere del vulcano. Il terremoto è stato avvertito in tutta l’area dei comuni vesuviani, da Portici a Ercolano. Queste scosse non sono collegate con quelle degli ultimi giorni nei Campi Flegrei dove si è intensificato il fenomeno bradisismico con un terremoto di magnitudo 3,9 registrato sabato nel territorio di Bacoli. E proprio sui Campi Flegrei in queste ore è diventata virale una profezia di Nostradamus, il quale avrebbe rivelato che cosa potrebbe accadera a breve in questa zona della Campania ad alto rischio sisimico.

