Meteo, la promessa di Giuliacci: accadrà tra qualche giorno

Il mese di Maggio è iniziato decisamente male per quanto riguarda il meteo. Vento, grandine, piogge e neve hanno ricoperto l’Italia intera dal 1° Maggio 2024 fino a ieri 3 Maggio 2024. Una primavera che ha lasciato uno spazio all’inverno, ma ora la situazione sembra destinata a cambiare. Secondo il Meteo di Mario Giuliacci, i prossimi dieci giorni saranno caratterizzati da un’alternanza di condizioni metereologiche chedivideranno il periodo in due fasi distinte. (Continua a leggere dopo le foto)

Meteo, le previsioni di Giuliacci per i prossimi 10 giorni

Secondo il Meteo di Mario Giuliacci, i prossimi dieci giorni di Maggio saranno caratterizzati da un’alternanza di condizioni metereologiche che divideranno il periodo in due fasi distinte. Nello specifico il fine settimana si preannuncia stabile. La maggior parte dell’Italia godrà di sole e temperature nella media stagionale. Tuttavia, non mancheranno disturbi al Settentrione, con la possibilità di rovesci sulle zone alpine e parzialmente sugli Appennini. Ovviamente per i prossimi 10 giorni non saranno caratterizzati solo dal bel tempo.

