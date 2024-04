La Festa del lavoro o Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa. Come da tradiozione in Italia, precisamente a Roma si svolge, il tradizionale concertone del 1° Maggio. Come sarà il tempo? Gli italiani ascolteranno i loro cantanti sotto la pioggia oppure sotto il sole? Ecco le privisioni meteo per i prossimi giorni. (Continua a leggere dopo le foto)

Meteo, le previsioni fino al 1° Maggio: cosa succede in Italia

Per quanto riguarda il meteo in Italia, gli esperti hanno annunciato l’arrvo della tempesta “Sancho”. Forti temporali e freddo glaciale fino al 1° Maggio 2024 su diverse zone del Centro-Nord. Al Sud un clima mite primaverile, ma a macchia di leopardo. Il flusso di aria artica che ha spirato fino a oggi su gran parte della Penisola, sarà sostituito da correnti più calde provenienti dall’Africa e dal Mediterraneo, grazie alla risalita di un’area di alta pressione nel Mediterraneo centrale. Dal 1°maggio, però, potrebbe cambiare tutto a causa di una perturbazione atlantica (la tempesta Sancho in Spagna), che in Italia si renderebbe responsabile di piogge a partire da ovest. Durante il weekend le temperature si alzeranno in quasi tutte le regioni, arrivando a superare le medie stagionali al Centro-Sud.

