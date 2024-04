Meteo, cosa accadrà in Italia nei prossimi mesi: le previsioni dell’aeronautica

Cosa dobbiamo aspettarci in fatto di clima nei prossimi mesi? Settimana scorsa abbiamo avuto un assaggio d’estate, con temperature che hanno sfiorato i 30 gradi. Da qualche giorno però il tempo si è ristabilito con piogge e un calo termico decisamente in linea con la media stagionale. Ma cosa ha in serbo per noi questa ultima settimana di aprile e quale sarà la tendenza per i mesi di maggio e giugno? A spiegarlo è il tenente colonnello dell’aeronautica militare.

Meteo, cosa accadrà in Italia nei prossimi mesi

Intervistato da FanPage, Alessandro Fuccello, tenente colonnello dell’Aeronautica Militare, ha dato una stima di quello che potrebbe essere il clima in questi 10 giorni di aprile e nei prossimi mesi. “Questa prima metà di aprile è stata molto calda e umida, generalmente questo è il clima mediterraneo di metà maggio. – spiega l’ufficiale dell’Aeronautica – Ma è normale, aprile è un mese di transizione. Abbiamo già avuto sul nostro Paese il passaggio di alte pressioni di matrice africana che hanno portato, specie l’ultima, tanta sabbia (vedi la neve ‘rosa’) e aria calda subsahariana.” Fuccello poi aggiunge: “In base ai dati che abbiamo al momento, le prossime due settimane saranno più fresche e piovose della media stagionale, specie al Sud e sul settore adriatico.”

“Un flusso di aria fredda Nord Europea– continua il colonnello- sta facendo il suo ingresso sul nostro Paese. Questo porterà un deciso calo delle temperature. Sul Nord-Est e sull’adriatico avremo anche una diminuzione di 10-12 gradi. Torneranno anche le precipitazioni, che riguarderanno le regioni peninsulari, principalmente al Sud e sul settore adriatico. Potremmo avere anche delle grandinate perché l’aria è molto calda e il contrasto termico con quella fredda favorisce la formazione di temporali con grandine”.(continua dopo la foto)

Previsioni maggio e giugno

“Il modello indica poi che nella seconda metà di maggio i valori torneranno su quelli del periodo e avremo tempo più asciutto. Giugno, per il momento, si prospetta invece un po’ più caldo rispetto alla media climatica, senza particolari segnali di piovosità”, continua su FanPage il colonnello, anticipando quello che sarà il meteo per i prossimi due mesi.

“Nella prima settimana di maggio non tornerà il caldo con valori elevati, rimarremo nelle medie primaverili. Ci sarà quindi un bel raffreddamento per questa settimana e la prossima, poi le temperature torneranno a essere quelle del periodo, non il caldo che ha caratterizzato questo inizio del mese. Le previsioni mensili ci proiettano fino a fine maggio, poi ci sono segnali di una situazione più asciutta e il costituirsi dell’anticiclone più stabile”, conclude.