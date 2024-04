Una forte perturbazione ha colpito gli Emirati Arabi,con piogge torrenziali e inondazioni in zone solitamente aride come Dubai.Allagamenti e strade bloccate. Le piste dell’aeroporto come fiumi: scalo chiuso.Piogge anche in Bahrain,Qatar,Arabia Saudita In Oman 18 morti. pic.twitter.com/ku5TInXK3v