Sanremo 2025, chi condurrà dopo Amadeus? L’indiscrezione sulla scelta della Rai

Il settimanale DiPiùTv ha rivelato alcune indiscrezione su chi sarà il prossimo conduttore alle redini del Festival di Sanremo. Dopo la firma di successo di Amadeus la Rai si prepara al grande cambiamento e calcola le prossime mosse per tamponare le perdite e tenere alto il nome della kermesse. (Continua a leggere dopo la foto…)

Amadeus lascia Rai e Sanremo

Ormai è ufficiale, Amadeus non ha rinnovato il contratto con la Rai e ha deciso di imbarcarsi in una nuova avventura con la Rai. L’abbandono è sicuramente una gran perdita per l’emittente pubblica che ora si trova con un vuoto difficile da colmare. Sì perché, che piaccia o meno, Amadeus ha avuto il merito di riportare lustro ad una competizione che sembrava avere le ore contate. Sotto la sua Direzione Artistica, il Festival di Sanremo ha toccato la punta del 74.1% di share nella serata finale raggiungendo così il miglior risultato dal 1995. Ma il record di ascolti sembra essere stato l’ultimo “regalo” a Rai e, nonostante le proposte, Amadeus ha deciso di fare un passo indietro e lasciare il posto a un nuovo volto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sanremo 2025: chi prenderà il posto di Amadeus

“Dicono sia lui il conduttore giusto per raccogliere l’eredità di Amadeus, ripetono in Rai, e si fanno già i nomi delle co-conduttrici”. Sono queste le parole che preannunciano un nuovo capitolo per la Rai e per il Festival di Sanremo. A rivelare questi dettagli è stato il settimanale DiPiùTv che oltre al conduttore ha fatto anche i nomi di due artiste che potrebbero prendere il ruolo di co-conduttrici. Vediamo chi viene menzionato nell’articolo.

