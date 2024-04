Home | Treviso, commessa trovata in fin di vita in un centro commerciale: mistero sull’accaduto

Vittorio Veneto, Treviso – Sono ancora tani i punti di domanda sulla drammatica vicenda che ha visto come protagonista Martina Peruzza, trovata priva di sensi in un centro commerciale. Ora si cerca di fare luce su quanto successo e uno dei familiari ha espresso la sua preoccupazione e i suoi sospetti sull’accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Choc al centro commerciale

È stata trovata in fin di vita, riversa a terra con macchie di sangue poco distanti da lei. Sono queste le assurde circostanze di una vicenda drammatica avvenuta in un centro commerciale di Treviso. La sfortunata protagonista della storia è si chiama Martina Peruzza, ha 30 anni ed è dipendente della parafarmacia che si trova all’interno dell’Iper Tosano a Colle Umberto. Il fatto risale allo scorso 20 marzo. Durante la serata di quel mercoledì, due clienti erano entrati nel negozio per fare acquisti e si erano trovati davanti la scena agghiacciante. La donna era a terra dietro al bancone, già priva di sensi. I due avevano dato l’allarme e i soccorsi erano arrivati sul posto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il dramma di Martina Peruzza

Martina Peruzza è stata prima trasportata all’ospedale Conegliano per poi essere trasferita al Ca’ Foncello di Treviso. Date le condizioni, la donna è stata operata d’urgenza ed è ora in fase di riabilitazione siamo motoria che neurologica presso il centro di Motta di Livenza. Quello che ancora non è chiaro è cosa sia successo negli attimi prima che la donna fosse trovata. Secondo quanto riportato dal “Gazzettino”, un familiare della donna avrebbe espresso la sua preoccupazione per non essere ancora riusciti a chiarire le circostanze dell’accaduto: «Il problema è che non riusciamo a capire che cosa possa essere successo. Il nostro timore è che la giovane sia stata aggredita, oppure che qualcuno l’abbia minacciata e magari nella concitazione del momento lei sia inciampata ed abbia battuto la testa». La parente di Martina avrebbe poi riferito un fatto molto preoccupante accaduto nello stesso centro commerciale in cui è stata trovata la donna.

