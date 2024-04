Terribile bufera: asse crolla da un tetto e colpisce 28enne e suo padre – Il maltempo, con fortissime raffiche di vento, sta mettendo in difficoltà Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese. Nelle scorse ore l’impalcatura posta all’ottavo e ultimo piano di un condominio si è staccata, prendendo in pieno un giovane di 28 anni che si trovava in strada. Ferito anche il padre, un 66enne, che ha tentato di frapporsi tra il figlio e l’oggetto che stava precipitando. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Fabrizio muore a 14 anni mentre torna dal lago: come è successo

Leggi anche: Andrea Dovizioso, grave incidente per il campione di MotoGP: le sue condizioni

Terribile bufera a Cinisello Balsamo: asse crolla da un tetto e colpisce 28enne e suo padre

Tanta la paura a Cinisello Balsamo. Il vento forte ha sradicato, come dicevamo in apertura, parte di una copertura provvisoria in cima ad un palazzo di 8 piani. L’asse di legno è caduto all’interno del cortile dello stabile e ha colpito un condomino di 28 anni, trasportato al Bassini in codice rosso. Il dramma si è consumato nello specifico in un palazzo comunale di via Martiri Palestinesi, situato nel quartiere Sant’Eusebio. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Cinisello Balsamo: un ferito per il forte vento

Il forte vento che ha iniziato a turbare lunedì mattina nel Milanese ha provocato il distacco della copertura sul tetto, che era stata collocata da un’azienda a seguito di un grave danneggiamento dovuto ad un incendio. Stando ad alcuni condomini, la struttura si trovava lì da mesi senza protezioni. Secondo quanto riferito dalla polizia locale di Cinisello Balsamo, il ragazzo colpito si trovava vicino ad alcuni scooter parcheggiati nell’area comune della palazzina. (continua a leggere dopo le foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva