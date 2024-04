Home | Andrea Dovizioso, grave incidente per il campione di MotoGP: le sue condizioni

Paura per l’ex pilota di MotoGP Andrea Dovizioso. Nella mattinata di oggi, martedì 9 aprile 2024, durante una seduta di allenamento, Dovizioso è caduto dalla sua moto nella pista da cross. L’ex campione si trovava nella pista di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Andrea Dovizioso, dopo il brutto incidente, è stato portato dall’elisoccorso all’ospedale fiorentino Careggi. Come sta? (Continua dopo le foto)

Chi è Andrea Dovizioso

L’ex pilota della MotoGP è il vicecampione del mondo della classe regina con 15 vittorie all’attivo con Honda e Ducati. La sua carriera ha avuto inizio nel 2004 con la vittoria del titolo iridato della 125. Dal 2008 poi è passato alla MotoGP, conquistando diversi trofei. Andrea Dovizioso è stato uno dei grandi motociclisti italiani e il suo ritiro risale al 2022, dopo 20 anni in sella. Si trovava proprio in pista nel momento in cui è caduto dal suo mezzo. (Continua dopo le foto)

Grave incidente per Andrea Dovizioso

Secondo quanto riporta Adnkronos, l’incidente sarebbe accaduto attorno alle 11 di questa mattina. All’improvviso, la sua moto avrebbe avuto un sussulto e il pilota avrebbe perso il controllo. Andrea Dovizioso è caduto a terra, battendo la testa. Il pilota romagnolo è stato soccorso con l’elisoccorso e trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi dove è stato ricoverato per un trauma cranico. Quali sono le sue condizioni?

