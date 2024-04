Funerali del carabiniere Francesco Ferraro: lo strazio della fidanzata

Francesco Ferraro è il nome di uno dei due carabinieri di Salerno rimasti uccisi in un incidente mentre era in servizio. Oggi si sono svolti i funerali e le immagini riportano tutto il terribile strazio della fidanzata della vittima. (Continua a leggere dopo la foto…)

I funerali dei Carabinieri di Salerno

Si sono tenuti stamattina, martedì 9 aprile, i funerali di uno dei due carabinieri di Salerno morti in un tragico incidente mentre erano in pattuglia. La vicenda ha sconvolto il pubblico e la comunità tanto che sia il presidente Mattarella che la premier Meloni hanno espresso cordoglio e solidarietà all’Arma e ai familiari delle vittime. Francesco Ferraro e il collega Francesco Pastore si trovavano a bordo dell’auto di servizio lungo la strada statale 91 che collega Eboli con il comune di Campagna quando un Suv condotto da una 31enne li ha travolti violentemente. La donna è risultata positiva al consumo di alcol e cocaina ed è ora indagata per omicidio stradale. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’ultimo addio a Francesco Ferraro

Le immagini del funerale mostrano il dolore di una comunità per una morte ingiusta e precoce. Francesco Ferraro aveva solo 27 anni quando la sua vita è stata strappata dall’incoscienza di una guidatrice in stato alterato. Il feretro, avvolto nella bandiera tricolore, è stato portato a spalla dai colleghi carabinieri, seguiti dai genitori, dai fratelli e dalla fidanzata Carmela. Il corteo ha continuato verso la chiesa Maria Santissima Immacolata ed è stato accolto da centinaia di persone arrivate per dare l’ultimo saluto a Francesco Ferraro. Carmela ha detto addio al fidanzato descrivendo la loro relazione come “un amore sincero, che ci ha portato a donarci l’uno all’altra”. La ragazza ha poi proseguito nonostante il dolore lanciando un messaggio commovente al fidanzato scomparso.

