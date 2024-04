Sabato notte è avvenuto un incidente sulla statale 91 che collega Eboli al comune di Campagna. Nello scontro sono state coinvolte ben tre auto, tra cui una pattuglia su cui viaggiavano tre carabinieri. Due di questi, Francesco Pastore di 25 anni e Francesco Ferraro di 27 anni, sono morti. Poco fa è arrivata la svolta nelle indagini. (Continua…)

Carabinieri morti nell’incidente

Sabato scorso un terribile incidente ha sconvolto l'intero paese. Due carabinieri, che viaggiavano in una pattuglia insieme ad un altro collega, sono stati speronati. Per loro non c'è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi di sanitari e vigili del fuoco siano stati repentini, le ferite erano troppo profonde. I due carabinieri morti sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese, in servizio presso la stazione di Campagna. Poco fa è arrivata una svolta nelle indagini sull'incidente.