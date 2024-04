Tragico incidente in autostrada tra auto e furgone: tutto bloccato

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore si è verificato un terribile incidente in autostrada tra un’auto e un furgone: ecco una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo del sinistro. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente sull’autostrada A1, coinvolti auto e furgone

Questa mattina, 17 Aprile 2024, si è verificato un incidente sull’autostrada A1 nel quale sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone. Su La Nazione si legge che l’incidente è avvenuto “al Km 284 sull’autostrada A1 alle 7,30 di questa mattina, 17 Aprile. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone. Code fino a 5 chilometri verso Bologna tra Firenze Impruneta e il bivio con la A11 Firenze-Pisa. Il traffico defluisce su una corsia. Per chi viaggia verso Bologna può uscire a Firenze Scandicci, percorrere la strada di grande comunicazione, prendere poi per Ponte all’Indiano con rientro in autostrada a Firenze nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso”.

