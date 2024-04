Incidente stradale, è morto il cantante italiano: comunità in lutto

A causa di un terribile incidete stradale ha perso la vita un noto cantante italiano. L’impatto è avvenuto nella prima mattinata di ieri 13 Aprile 2024 tra un auto e una moto nel Casertano. L’intera comunità, una volta appresa la tragica notizia, è rimasta completamente senza parole. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul posto dell’incidente. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente stradale, morto il rapper DirtyGun: aveva 30 anni

Un giovane è morto ieri mattina, 13 Aprile 2024, intorno alle 5.30, a Capua, in provinci di Caserta, per le gravi lesioni a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto la moto su cui viaggiava. Come riportato da Fanpage, la vittima è il rapper e produttore Francesco Natale, “Ciccio” per gli amici, in arte DirtyGun. A breve avrebbe festeggiato i 31 anni. Natale, stando ad una prima ricostruzione delle Forze dell’Ordine giunte sul posto dell’incidente stradale, tornava a casa ed era vicino all’abitazione quando la sua moto si è scontrata con un’auto, una Fiat 500, perdendo la vita.

