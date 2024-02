Grave incidente stradale, autobus carico di studenti finisce fuori strada e si ribalta

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Nella mattinata di oggi, 28 Febbraio 2024, si è verificato un altro terribile incidente stradale: il mezzo conivolto è un autobus carico di studenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Incidente a Potenza: autobus con 40 studenti si ribalta

Un incidente è avventuto nella mattinata di oggi, mercoledì 28 Febbraio 2024, alla periferia di Baragiano, in provincia di Potenza. Un autobus con a bordo una quarantina di ragazzi fra i 14 ed i 18 anni che andavano a scuola si è ribaltato finendo fuori strada lungo la Strada Provinciale 83. Come riportato da The social post, nel tentativo di evitare una collisione frontale con un’Alfa Romeo 147 in fase di sorpasso, il pullman è uscito dalla sede stradale adagiandosi sul lato destro, dopo essere andato a finire in una cunetta e oltre il guardrail. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e stanno operando tre squadre dei Vigili del Fuoco, oltre alle Forze dell’Ordine con i Carabinieri Compagnia di Potenza e Radiomobile. È arrivato anche l’Elisoccorso. Tutti i passeggeri si sono salvati, ma la paura è stata tanta. Stando a quanto si apprende, il ferito più grave è l’autista dell’automobile coinvolta nell’incidente stradale, rimasto incastrato tra le lamiere della sua macchina. Solo qualche lieve trauma per gli studenti sul bus e per il conducente dello stesso mezzo che era diretto a Potenza. Alcuni sono stati trasferiti all’ospedale San Carlo per accertamenti.

