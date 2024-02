Matilde e Matteo morti in un incidente: chi è il padre famoso del ragazzo

Due ragazzo giovanissimi sono morti in un tragico incidente d’auto avvenuto la scorsa domenica 25 febbraio 2024 dopo le 20. A perdere la vita, due fidanzati: Matilde, che quest’anno avrebbe compiuto 18 anni, e Matteo, 20 anni. Ieri mattina, il Liceo Ettore Palumbo di Brindisi ha voluto ricordato la giovane studentessa con un mazzo di fiori sul suo banco vuoto e un minuto di silenzio in tutta la scuola. Chi erano i due ragazzi? Il padre di Matteo è molto conosciuto. (Continua dopo le foto)

Tragico incidente a Brindisi: morti Matteo Buccoliero e Matilde Chionna

Matilde e Matteo viaggiavano insieme sulle strade di Brindisi: stavano uscendo a cena dopo la partita di pallavolo di Matilde. La loro Fiat Grande Punto si è scontrata frontalmente con una Bmw. Lo schianto è avvenuto domenica sera, lungo la strada provinciale Mesagne-Torre Santa Susanna. Nell’incidente è rimasta ferita una terza persona. Si tratta di un uomo di 32 anni, trasferito in codice rosso in ospedale. Dopo l’impatto, l’utilitaria con a bordo i due ragazzi è finita accartocciata in un uliveto. Per i due purtroppo non c’è stato niente da fare. Chi erano le giovani vittime dell’incidente? (Continua dopo le foto)

Chi era Matilde Chionna

Matilde Chionna era una giovane promessa della pallavolo, sport che praticava dall’età di 6 anni. La ragazza giocava nella Damiano Spina Volley Oria e proprio il giorno che è scomparsa, ha disputato una partita nel campionato di Serie D. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la giovane anche da parte del mondo dello sport pugliese. A partire dalla Fipav Puglia (Federazione italiana pallavolo), tutti si sono stretti attorno alla famiglia della ragazza, che avrebbe compiuto 18 anni quest’anno. (Continua dopo le foto)

Chi era Matteo Buccoliero

Il giovane Matteo stava frequentando la facoltà di Medicina e nel tempo libero coltivava la passione per il calcio. Il ragazzo è scomparso a soli 20 anni. Il giovane, riporta Fanpage, era il figlio di Mariano Buccoliero, un importante magistrato pugliese. L’uomo ha seguito diverse importanti inchieste come quella sull’omicidio di Sarah Scazzi e fa parte del pool degli investigatori nel processo ‘Ambiente Svenduto’ sull’ex Ilva.