Home | I figli del famoso calciatore coinvolti in un incidente stradale: come stanno

I figli del famoso calciatore sono rimasti feriti in uno spaventoso incidente stradale. La notizia è trapelata solo qualche giorno dopo il sinistro. Il calciatore era impegnato nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono state portate in una struttura sanitaria per ricevere le cure del caso. (Continua…)

Una drammatica notizia sconvolge il mondo del pallone: i figli del famoso calciatore sono rimasti feriti in un incidente stradale. La notizia è stata riportata dalla Bild. La dinamica racconta di un furgone Mercedes speronato da una Renault che stava per imboccare lo svincolo autostradale. A bordo del furgone c’erano appunto i figli del calciatore. Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono state portate in una struttura sanitaria per ricevere le cure del caso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)