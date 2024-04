Barbara Carmelaita D’Urso è stata vittima di un piccolo infortunio domestico. Lo ha raccontato la conduttrice tramite le sue Instagram stories, con tanto di tutorial che spiega cosa fare e non per evitare questi piccoli incidenti. Vediamo cosa è successo alla ex regina del pomeriggio di Canale 5 e come sta adesso.

Incidente per Barbara D’Urso

Barbara D’Urso il prossimo 7 maggio compierà 67 anni e diciamolo, molte donne che hanno passato gli anta invidiano la sua grinta e vorrebbero essere come lei, mentre le più giovani si augurano di invecchiare come lei. Carmelita ogni giorno fa sport, si dedica alla persona e fa carriera. Purtroppo però anche per la D’urso gli acciacchi arrivano. Qualche giorno fa la conduttrice è stata protagonista di un piccolo infortunio domestico: è rimasta bloccata con la schiena. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)