La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” si è aperta con un giallo. Tonia Romano, concorrente “nip” di questa edizione, è partita per l’Honduras, ma ad un certo punto ha deciso di ritirarsi. A distanza di qualche giorno dalla prima puntata del reality show, andata in onda lunedì scorso, Tonia ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, Tonia Romano si ritira

Nel corso della prima puntata de “L’Isola dei Famosi”, la conduttrice Vladimir Luxuria ha presentato l’intero cast della nuova edizione, composto da 13 vip e 4 nip. I concorrenti non famosi, in realtà, sarebbero dovuti essere cinque, ma dopo lo sbarco in Honduras una di loro ha deciso di ritirarsi. Durante la diretta, infatti, Vladimir Luxuria ha annunciato il ritiro di Tonia Romano. La conduttrice, però, non ha specificato nulla sul motivo della sua decisione, trincerandosi dietro un vago “non sta bene”. A distanza di qualche giorno è la stessa Tonia a rompere il silenzio e a spiegare che cos’è successo in Honduras. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)