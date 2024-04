È iniziata la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. I bookmakers hanno già stilato le quote. Tra i favoriti per la vittoria finale spunta un naufrago in particolare. Dopo Marco Mazzoli, dunque, potrebbe essere nuovamente un uomo a vincere il reality show di Canale 5. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi” 2024: il cast completo

La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, in onda a partire dall’8 aprile 2024 in prima serata su Canale 5, è condotta da Vladimir Luxuria. Nel ruolo di opinionisti, invece, troviamo Sonia Bruganelli e Dario Maltese. In Honduras, infine, troviamo Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata. Questa la rosa dei concorrenti: Alvina Vereconi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Joe Bastianich, Khady Gueye, Luce Caponegro, Maité Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Samuel Peron, Valentina Vezzali. (Continua…)

Il riassunto della prima puntata

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata de “L’Isola dei Famosi”. La conduttrice Vladimir Luxuria ha presentato l’intero cast, formato da concorrenti famosi e non famosi. C’è stata poi la prima prova leader, vinta da Greta Zuccarello. Non ci sono state eliminazioni, ma i naufraghi sono stati chiamati immediatamente a fare delle nomination. Al televoto sono finiti: Luce Caponegro, Samuel Peron, Joe Bastianich e Artur Dainese. Nel frattempo, gli scommettitori hanno già stilato le quote del favorito per la vittoria del reality show. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)