Luce Caponegro, in arte Selen, sarà una delle concorrenti della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“, in arrivo da lunedì in prima serata su Canale 5. L’ex attrice di film a luci rosse si è lasciata andare ad una drammatica confessione prima di partire per l’Honduras. (Continua…)

Chi è Luce Caponegro

Luce Caponegro, in arte Selen, è divenuta famosa come attrice di film a luci rosse. La sua carriera è iniziata all’età di 26 anni. Selen motivò la decisione di intraprendere la carriera di attrice di film a luci rosse con la passione per l’esibizionismo e con il piacere di considerare il sesso come un atto di ribellione verso la società conformista. I genitori ovviamente disapprovarono la sua scelta professionale.

Il successo arrivò a metà degli anni novanta, quando vinse ben 17 premi in carriera come attrice di film a luci rosse. Verso la fine degli anni novanta, però, si ritirò dall’industria di film a luci rosse con il suo ultimo film “Millennium”. Subito dopo ha iniziato a lavorare in televisione come ospite di alcuni programmi famosi. La sua carriera, però, man mano ha subito una battuta d’arresto. (Continua…)

Selen nuova concorrente de “L’Isola dei Famosi”

Selen torna in televisione dopo una lunga pausa. L’ex attrice di film a luci rosse sarà una delle concorrenti della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, in onda a partire da domani in prima serata su Canale 5. Il reality show sarà condotto da Vladimir Luxuria e avrà come opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltesi. Selen, prima di partire per l’Honduras, si è lasciata andare ad una drammatica confessione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)