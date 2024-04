“È sparito”. “Isola dei famosi”, sorge l’assurdo sospetto sul concorrente big – Manca pochissimo all’esordio dell’«Isola dei famosi». Il programma in onda su Canale 5 sta già riservando qualche sorpresa: un concorrente che davano per sicuro sarebbe sparito da un momento all’altro. La sua presenza in Honduras sarebbe fortemente a rischio. (continua a leggere dopo le foto)

“Isola dei famosi”, mistero sul concorrente big: “È sparito”

«L'Isola dei Famosi» ha già annunciato il cast ufficiale, che dall'8 aprile 2024 in poi si darà battaglia per la lotta alla sopravvivenza e infine per la vittoria del reality show di Canale 5 che da anni appassiona il pubblico. Ma un concorrente sarebbe sparito, dunque potremmo non vederlo sbarcare in Honduras. Un giornalista ha fornito qualche informazione.

“Isola dei famosi”, mistero sul concorrente big: interviene Parpiglia

Il giornalista Gabriele Parpiglia, intervenuto a RTL 102.5, ha dichiarato in merito all’indiscrezione bomba: “Improvvisamente è sparito, allora io che ho fatto? Gli ho scritto. Ha visualizzato solamente. In questo caso sono due gli elementi: entrerà a gioco in corso, quindi là è sotto contratto e non lo può dire. Oppure è saltato il contratto per chissà quale motivo, queste sono le due opzioni”. Ma di chi si tratta?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva