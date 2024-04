Home | “L’Isola dei Famosi”, gaffe in diretta di Edoardo Franco: cosa è successo

Dopo l’esperienza a Masterchef, Edoardo Franco è approdato come naufrago alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Il concorrente ha fatto il suo ingresso nel programma con una gaffe in diretta dovuta ad un microfono lasciato acceso. Ecco cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Chi è Edoardo Franco

Ieri sera, lunedì 8 aprile, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Nel corso della serata, la conduttrice Vladimir Luxuria ha presentato al pubblico i nuovi concorrenti che hanno accettato la sfida di sopravvivenza a Cayo Cochinos, in Honduras. Tra questi coraggiosi abbiamo anche il 28enne varesino Edoardo Franco, già noto ai telespettatori per la sua partecipazione a Masterchef 12. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’approdo su “L’Isola”

Nel video di presentazione a “L’Isola”, Edoardo Franco ha commentato la scelta di sottoporsi alla sfida con queste parole: “Amo mangiare, cucinare ed il buon vino. Ho deciso di partecipare all’Isola dei Famosi per testare uno stile di vita completamente diverso dal mio”. Il concorrente si è dimostrato lucido e determinato a fare questa esperienza in cui i suoi limiti fisici e psicologici saranno testati. Durante la puntata di ieri Edoardo ha avuto subito modo di misurarsi con sé stesso in una prova leader lanciata dal programma. È qui che, preso dal momento, il naufrago si è lasciato sfuggire una parolaccia e una frase che ha sorpreso i telespettatori.

