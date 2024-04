Ieri sera, 8 Aprile 2024, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione dell’Isola 2024 condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Al suo fianco nello studio di Mediaset ci sono come opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. In Honduras Elenoire Casalegno. Il reality è iniziato con un colpo di scena: una naufra si sarebbe ritirata prima del previsto dei problemi di salute. (Continua a leggere dopo le foto)

“Isola 2024”, Tonia assente per problemi di salute: cosa succede

Ieri sera, 8 Aprile 2024, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione dell’Isola 2024. I concorrenti di questa edizione sono Aras Senol, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro (Selen), Maitè Yanes, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio. L’isola nasconde però un segreto: un gruppo di concorrenti non famosi che sono sbarcati all’insaputa dei famosi. I nip sono: Alvina Verecondi, Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Khady Gueye. Tra loro dove esserci anche Tonia Romano, 37enne di Avellino. Però di lei nessuna traccia. A spiegare cosa sia successo all’aspirante naufraga ci ha pensato in diretta la padrona di casa Vladimir Luxuria.

