Amadeus, cosa c’è veramente dietro al suo probabile addio alla Rai

Da tempo girano voci di un possibile addio di Amadeus alla Rai. Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe parlato con l’AD Roberto Sergio e sembra ormai prossimo a lasciarsi alle spalle la tv di Stato per imboccare la strada del gruppo Warner Bros. Discovery: quello che fino a qualche mese fa sembrava impossibile, oggi è molto vicino. Così Amadeus avrebbe comunicato, ieri, in via informale ai vertici di Viale Mazzini l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a fine agosto. Secondo quanto trapela da il Foglio in un retroscena, “rifiuta le nostre offerte. Trattiamo ma senza speranza”. Ma cosa c’è dietro il probabile addio di Amadeus, dopo anni nella Tv pubblica?

Amadeus sbarca a Discovery

La notizia circolava da alcune settimane e già dallo scorso autunno se ne era iniziato a parlare, tra un cumulo di indiscrezioni che si alternavano. Adesso però, sembrerebbe certo che Amadeus lasci la Rai. Ci sono alcuni elementi aggiuntivi, rispetto a pochi giorni fa, che fanno propendere per il passaggio del conduttore, il cui contratto con la Rai scade il prossimo agosto, al canale Nove, dove lo aspetterebbe Fabio Fazio. Che cosa è accaduto? L’ex direttore artistico di Sanremo non conferma ne smentisce, mentre Discovery fa melina e dice che anche Mediaset era interessata al conduttore. Da Cologno Monzese rispondono: “Non vi fate prendere per il naso. Amadeus raggiungerà Fazio. Detto tra noi, se la Rai fosse quotata in Borsa, già dopo l’addio di Fazio, avrebbe perso il dieci per cento del patrimonio”. Ma perché Amadeus lascia la Rai? (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)