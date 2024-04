Nella puntata di ieri di Chi l’ha visto? del 10 aprile, condotta come sempre da Federica Sciarelli, è emerso un caso che ha destato un certo sconcerto nel pubblico del programma di Rai 3, ovvero la scomparsa di Gianfranco Bonzi, 59 anni, custode di un palazzo nel cuore di Milano: la vicenda, ha preso una piega inaspettata quando le indagini hanno rivelato che l’uomo è scomparso dopo aver creduto di avere una storia con una famosa artista.

Leggi anche: Fedez e Chiara Ferragni, il retroscena dopo l’intervista a “Belve”

Leggi anche: “Belve”, Alessandro Borghi e il “vaffa” inaspettato: Fagnani basita

Crede di stare con la vip e scompare nel nulla

Il programma di persone scomparse, condotto da Federica Sciarelli e che va in onda tutti i mercoledì su Rai3 vede protagonista un uomo di 59 anni, Franco Bonzi, in un inquietante inganno social, nel quale è stata coinvolta una donna del mondo della musica molto famosa. L’uomo dopo la morte dei genitori ha iniziato a cercare conforto e amore on line e li ha trovati in un’amicizia virtuale. Questa conoscenza telematica per Franco non era un gioco e dopo qualche settimana ha iniziato a parlarne anche con gli amici e il fratello minore, dicendo di aver trovato l’amore. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)