Fedez e Chiara Ferragni, il retroscena dopo l’intervista a “Belve”

Ieri sera, martedì 9 aprile, Fedez è stato ospite della trasmissione “Belve” per un’intervista con la conduttrice Francesca Fagnani. Nello studio di Rai2, il rapper si è lasciato andare a tantissime confessioni sugli eventi molto dolorosi della sua vita passata svelando anche alcuni importanti dettagli sulla fine del rapporto con Chiara Ferragni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Fedez ospite a “Belve”

Uno dei temi toccati nell’intervista di Fedez a “Belve” è stato, come prevedibile, il matrimonio tra il rapper e l’influencer Chiara Ferragni. La conduttrice Francesca Fagnani ha incalzato il suo ospite per capire cosa abbia portato alla rottura di una delle coppie vip più conosciute e ammirate. Fedez è parso molto addolorato dalla fine della relazione, ma non sembra aver voluto mostrare rancore nei confronti dell’ex-moglie: “Non voglio parlare di quando è finito il nostro amore, abbiamo passato tanti momenti difficili. Abbiamo passato la mia malattia” ha spiegato interrompendosi per il sopraggiungere delle lacrime. (Continua a leggere dopo la foto…)

Fedez parla di Chiara e si commuove

Durante l’intervista a “Belve”, Fedez ha ammesso che la coppia è finita sotto il peso di tanti problemi tra cui anche la pressione per le vicende giudiziarie di Ferragni dopo il caso Balocco. Il cantante ha comunque espresso tutta la stima e l’affetto nei confronti di Chiara Ferragni: “Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto. Dico sempre mia moglie perché lo è legalmente. Ci tengo a dire che comunque vada Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei bambini”. Nelle ultime ore però, alcune voci hanno cominciato a diffondersi sul web sollevando un polverone.

