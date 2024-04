Chiara Ferragni, la reazione all’intervista di Fedez a “Belve”

Nella puntata di martedì di Belve, la tanto attesa intervista a Fedez. Il rapper si è commosso parlando di Chiara Ferragni, tutt’ora sua moglie e donna più importante della sua vita. L’imprenditrice digitale chiusa in un silenzio social dal ritorno da Dubai, appare solo nelle storie Instagram di mamma Marina che si è trasferita a casa della figlia per starle vicino in questo momento difficile. Ecco cosa trapela da quelle foto.

Leggi anche: Fedez e Chiara Ferragni, il retroscena dopo l’intervista a “Belve”

Leggi anche: Belen Rodriguez scatenata a “Stasera c’è Cattelan”: prende in giro l’ex De Martino

Fedez in viaggio, Chiara a casa con mamma

Fedez è da poco tornato da Miami dove ha trascorso una vacanza con i figli e ora è pronto a ripartire per Los Angeles, in occasione del festival di Coachella. Ha documentato l’atterraggio, l’appartamento lussuoso in cui alloggerà. Ai follower mostra il panorama dal grande balcone e gli interni della casa, con pavimenti in marmo nero, un enorme divano bianco e un pianoforte a coda. Nel weekend parteciperà al Coachella, nella California meridionale: un evento dedicato alla musica ma dove nascono tendenze anche di stile, molto amato dalle celebrità. Proprio al festival in mezzo al deserto, nel 2016, il rapper aveva incontrato per la prima volta Chiara.

Intanto quest’ultima persiste nel suo silenzio social iniziato al rientro dal viaggio a Dubai. Ci pensa sua madre Marina Di Guardo a mostrarla ai follower e la inquadra accoccolata sul divano insieme alla bambina più piccola. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)