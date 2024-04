Belen scatenata da Cattelan: come deride l’ex De Martino – Alla fine c’è riuscito: Alessandro Cattelan ha portato Belen Rodriguez a Stasera c’è Cattelan. La showgirl argentina è stata ospite nell’ultima puntata del programma di Rai Due, dopo il forfait di qualche mese fa. Curiosità, carriera e vita privata: si è discusso un po’ di tutto. Durante la lunga intervista la modella è tornata a parlare anche di Stefano De Martino. (continua a leggere dopo le foto)

Belen Rodriguez scatenata a “Stasera c’è Cattelan”: prende in giro l’ex De Martino

L’intervista è iniziata subito con i fuochi d’artificio: Belen Rodriguez ha ricordato al programma “Stasera c’è Cattelan” di essere stata tradita: “Cosa avrei voluto 10 anni fa? Figli e la vita che sto facendo adesso, ma senza corna”. L’allusione ovviamente ai presunti tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino, di cui lei stessa ha fatto parola per la prima volta a “Domenica In”, da Mara Venier, su Rai 1. La showgirl ha poi proseguito: “Io non perdono perché sono buona, ma perché mi scordo delle cose, mi dimentico“. (continua a leggere dopo le foto)

A quel punto Alessandro Cattelan ha preso la palla al balzo per chiedere a Belen se fosse ancora furiosa per le battute di lui di qualche tempo fa dopo la mancata ospitata: “Quindi non sei arrabbiata con me?”. Immediata la replica della showgirl: “Ma io non mi sono mai arrabbiata e poi era un momento in cui non capivo nulla. Non me lo ricordo”, facendo riferimento al periodo di depressione vissuto.

