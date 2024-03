Selvaggia Lucarelli ha detto la sua su un nuovo rumor che vedrebbe la showgirl Belen Rodriguez alla prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Se la cosa dovesse essere confermata, la giornalista si troverebbe a fare da giudice alla showgirl con la quale più volte ci sono stati screzi e frecciatine.

Le antipatie tra Belen e Selvaggia

Selvaggia Lucarelli è una delle personalità più divisive nel mondo dello spettacolo. La giornalista è conosciuta per non avere peli sulla lingua e scavare a fondo nelle vite dei personaggi noti per smascherare le incoerenze e incongruenze. Ricordiamo che è stata proprio la dedizione di Lucarelli a far scoppiare il Pandoro Gate con al centro Chiara Ferragni. Non è un caso che non corra buon sangue tra Lucarelli e tanti vip che, prima o dopo, sono entrati nel suo mirino. Fra queste c’è anche la showgirl Belen Rodriguez su cui Selvaggia ha scritto in più occasioni in torni sarcastici. Il tutto iniziò nel 2010 quando Lucarelli ricondivise un video privato di Belen contribuendo a renderlo di pubblico dominio. A distanza di tempo, Selvaggia ha pubblicamente ammesso di aver esagerato con “l’accanimento giornalistico” nei confronti di Belen, ma le antipatie tra le due rimangono. (Continua dopo la foto…)

Belen Rodriguez e la sua opinione di Selvaggia Lucarelli

La showgirl e modella argentina era stata interrogata sul suo rapporto con Selvaggia Lucarelli alle Iene solo due anni fa. “Se la conosco di persona? – aveva risposto Belen – Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? Non le ho fatto niente. Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità. Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte. Questa persona mi ha fatto soffrire, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori non la perdonerei. la definisco come subdola“. Le parole di Belen non esprimono esattamente un attestato di stima nei confronti della giornalista. Ma come potrebbero reagire entrambe dovessero trovarsi nello stesso studio di “Ballando con le Stelle?”. Lucarelli ha detto la sua su una storia Instagram.

