Fiorello risponde alle parole di Piergiorgio Giacovazzo che ieri è stato il protagonista di una gaffe fuorionda al telegiornale di Rai2. Il giornalista si è lasciato sfuggire un commento velenoso riguardo a Fiorello e a sua figlia. Lo showman siciliano ha deciso di rispondere alla battuta con la schiettezza e l’ironia che lo contraddistinguono. Ecco cosa ha replicato.

Leggi anche: Fiorello rivela il numero di telefono di Fabio Fazio a “Viva Rai2”: delirio in diretta

Leggi anche: Meteo, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

Il microfono aperto del giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo. 🤔😵‍💫pic.twitter.com/4X8nDzkENU — LALLERO (@see_lallero) March 19, 2024

La gaffe nel fuorionda al Tg2

Non sapeva di avere il microfono ancora aperto il giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo quando alla fine dell’edizione del Tg2 del 19 marzo si è lasciato sfuggire un commento velenoso riferito ad un servizio appena mandato in onda. Al conduttore è scappata una battuta ritenuta piuttosto infelice riguardo a Fiorello e sua figlia Angelica. Il telegiornale aveva lanciato un servizio dedicato alla Festa del Papà con una clip dello showman e di sua figlia a «VivaRai2!». Fiorello e Angelica si sono cimentati in un tenero duetto sulle note di «La prima cosa bella» di Nicola di Bari. Al termine della clip di chiusura è stata lanciata la sigla del telegiornale e sotto si è sentita la voce di un inconsapevole Giacovazzo : «Che carini… ora questa avrà 12 trasmissioni….». Il commento caustico non è passato inosservato e la notizia ha fatto il giro di tutti i social. La Rai ha rilasciato un comunicato per confermare che non chiuderà un occhio sul comportamento del conduttore del Tg2: «In riferimento al commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore. L’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio ha dato mandato di avviare un provvedimento disciplinare». Ma ecco che ora arriva anche la risposta di Fiorello in merito alle parole di Giacovazzo.

Leggi anche: Colombe gourmet, quanto costano quelle di Massari e Cracco: le cifre da urlo

Fiorello risponde al “Fuori Onda Gate”

Ma oltre al provvedimento disciplinare dato a Piergiorgio Giacovazzo, il pubblico vorrebbe sapere cosa ne pensano i diretti interessati Fiorello e Angelica. L’insinuazione di nepotismo non può non aver fatto né caldo né freddo al notissimo comico o conduttore siciliano. Ora, infatti, è arrivata la replica di Fiorello che ha giustamente voluto avere l’ultima parola sulla polemica scoppiata nelle scorse ore. Inizialmente Fiorello ha commentato con queste parole: “Lì per lì ci sono rimasto un po’ male, c’è di mezzo una ragazza. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. Ci siamo sentiti e l’abbiamo risolta da uomini. Mi ha chiesto scusa ma non c’era nemmeno bisogno. Piergiorgio (Giacovazzo, ndr) aveva detto ‘questa’. Mia figlia si chiama Angelica Fiorello Questa. Se disgraziatamente danno a Sanremo a mia figlia e lo fa insieme a Morgan, a me tocca andare a Sanremo. Puoi dire di no a tua figlia? Ci siamo chiariti, i fuorionda capitano. Poi è una roba della Rai, ma ribadisco che per quanto mi riguarda fuorionda, vivaddio, uno può dire e pensare quello che vuole”. Ma se conosciamo Fiorello sappiamo che ama aggiungere sempre un layer di ironia a tutto ciò che fa e anche questa volte aveva in serbo un colpo di scena. Il conduttore di «VivaRai2!» ha sfoderato la sua ironia per chiudere alla sua maniera la spiacevole vicenda. Ecco che cosa è successo.