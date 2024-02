La vita sentimentale di Belen Rodriguez sembra essere decisamente movimentata nell’ultimo periodo. Dopo aver chiuso definitivamente con Stefano De Martino, dal quale attende il divorzio, sembrava aver ritrovato il sorriso con Elio Lorenzoni, amico di vecchia data. I due si erano anche promessi di sposarsi presto, appena lei era legalmente libera dal padre di Santiango. Ma sembra che le cose non siano andate bene neanche con Elio e ora il mondo del gossip ha sganciato una nuova bomba, la showgirl non sarebbe del tutto single ma si starebbe frequentando con un suo ex. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen beccata insieme all’ex fidanzato: la notizia bomba

Un vero e proprio colpo di scena coinvolgerebbe Belen Rodriguez, che sarebbe tornata insieme ad suo ex fidanzato. Infatti, ormai sarebbe quasi scontato il fatto che non stia più con Elio Lorenzoni, visto che non ci sono tracce di lui da diverso tempo. E adesso il mondo del gossip ha sganciato questa nuova bomba. Belen Rodriguez sarebbe stata pizzicata dai suoi fan più accaniti mentre si trovava nell’abitazione dell’uomo. Tutti gli indizi social di questo amore ritrovato sono stati inviati all’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha immediatamente condiviso queste informazioni con i suoi followers attraverso delle Instagram stories. Ci sono delle immagini che confermerebbero questa clamorosa teoria. Vediamo nel dettaglio chi è l’uomo del mistero. (Continua a leggere dopo la foto)

Ritorno di fiamma inaspettato per la bella argentina

Una fan sia di Belen che di Deianira si è soffermata sulla vita sentimentale della bella argentina, la quale avrebbe già voltato pagina, fiondandosi tra le braccia di un nuovo uomo. Nello specifico Belen starebbe insieme ad un ex fidanzato, come riportato da questa fonte: “Mi dicono che abbia riattaccato bottone con un suo ex di qualche anno fa. Lei oggi ha mostrato queste scarpe impugnate da mano maschile e, dietro nella scarpiera, puoi vedere che è pieno zeppo di scarpe da ginnastica. La mano dovrebbe essere di lui perché in altre sue foto è apparso con lo stesso bracciale. Deia, lei è a casa sua. Guarda il reel appena messo da Belen. Un quadro appeso alle pareti di casa di questo”. Il nuovo partner di Belen sarebbe Bruno Cerella, giocatore di basket, anche se la Marzano non ha confermato ufficialmente: “Un nuovo amore per Belen? Vedremo in futuro…”. Bruno Cerella, cestista argentino di 36 anni, era stato avvistato con Belen quando lei si era lasciata con Andrea Iannone. E ora si sarebbe riavvicinata alla connazionale, con la quale avrebbe ripreso i rapporti.