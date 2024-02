Periodo complesso per Belen Rodriguez. Dopo aver annunciato in diretta tv la fine del matrimonio con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, per colpa di diversi tradimenti dell’ex ballerino, Belen Rodriguez sembrava aver ritrovato il sorriso grazie ad un suo amico di vecchia data, Elio Lorenzoni, con il quale sembra essere sbocciato un amore pronto anche per un matrimonio. Purtroppo qualcosa nel corso dei mesi deve essere andato storto e così Belen ha lanciato una prima frecciatina su Instagram a Elio. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen frecciatina a Elio su Instagram: fan senza parole

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono detti addio da qualche tempo, ma la showgirl non ha rivelato il motivo della rottura, nonostante avesse dichiarato spesso come lui fosse un uomo buono, forse troppo buono per lei e che avesse intenzione di sposarlo. Infatti, stavano aspettando il divorzio di lei da De Martino per convolare a nozze, dopo che Elio le aveva già fatto la proposta con tanto di fidanzamento. Alcune fonti vicino alla coppia hanno rivelato che il motivo della fine della loro storia d’amore andrebbe rintracciato in alcune azioni di Elio che avrebbero fatto dubitare Belen della veridicità del suo amore: “Lei l’ha lasciato per la sua incapacità di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari”. Da qui, la nuova frecciatina di Belen all’ex fidanzato. “Non puoi fare qualcosa solo per i soldi. Devi fare qualcosa in cui credi e alla fine guadagnerai”, questa la citazione di Miuccia Prada condivisa da Belen nelle sue storie Ig. Visto il riferimento monetario, sembrerebbe essere proprio una frecciatina a Elio Lorenzoni, accusato di essere interessato molto di più al ritorno economico che all’amore per la bella showgirl. (Continua a leggere dopo la foto)

Il suo nuovo “fidanzato”

Nella giornata di oggi, 16 Febbraio 2024, Belen Rodriguez sembra pronta non solo a scagliare frecce, ma anche tutto l’arco e la faretra. Poco dopo la citazione di Miuccia Prada, la showgirl ha fatto un’altra storia molto divertente e ironica. Sembrerebbe aver presentato ai fan il suo nuovo fidanzato, ovvero un omino di peluche che viaggerebbe sempre con lei e che arriverebbe addirittura dall’Aregntina, la sua terra di origine. Belen ha scritto: “Vi presento il mio nuovo fidanzato. Lui si chiama Granpa, nato in Argentina, lui il mio compagno di viaggio. Viene sempre con me”. Che dire? Non ci resta che attendere un’altra sua intervista in tv per scoprire ulteriori dettagli sulla sua nuova vita sentimentale.