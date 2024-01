Belen e Antonino, finalmente: la notizia riempie il cuore di gioia – Dopo gli scontri sui social e dopo che Belen Rodriguez ha portato sua figlia Luna Marì in Argentina, Antonino Spinalbese ha potuto finalmente riabbracciare la sua adorata bambina. Ad immortalare il tenero incontro il settimanale «Chi». A giudicare dagli scatti i due ex hanno mantenuto le distanze. I due sarebbero giunti ad una tregua per il bene della piccola. (continua a leggere dopo le foto)

Belen e Antonino Spinalbese: la notizia riempie di gioia i fan

Antonino Spinalbese ha rivisto finalmente piccola Luna Marì. Le foto pubblicate sul settimanale "Chi" sono state scattate sotto casa della showgirl. L'hair stylist è andato a riprendere la figlia per abbracciarla dopo il viaggio in Argentina. Da quanto emerso, i dialoghi sono stati abbastanza pacifici, sembra che i due però parlino soltanto per concordare gli orari in cui tenere la piccola. La bufera tra i due era scoppiata lo scorso 26 dicembre, dopo che Spinalbese aveva postato una foto da solo con il cane, scrivendo "Buon Natale a tutti i papà". Belen aveva deciso di rispondere senza mezzi termini.

Belen e Antonino Spinalbese ai ferri corti, ma è tregua per il bene di Luna Marì

La showgirl intravedendo una frecciatina, poiché le feste Luna Marì le ha passate con lei, ha iniziato ad accusare Spinalbese di essere un padre assente. A tali insinuazioni, lui ha risposto, evidenziando come non gli fosse stato permesso di vedere Luna Marì durante le festività natalizie. Lo stesso ha confidato che Belen sarebbe partita per l'Argentina senza il suo consenso. Nella querelle è stato tirato in causa anche un avvocato, il legale della soubrette argentina.

L’ex gieffino ha rivisto finalmente la figlia

La piccola Luna Marì è stata affidata alla madre e può vedere il papà nei giorni stabiliti dalla legge. Spinalbese aveva avvertito così l’ex compagna: «Hai portato senza il mio consenso nostra figlia in Argentina». Ma dall’avvocato di lei Giuseppe Russo era arrivata questa precisazione: «Il padre non poteva negare il consenso, per lo più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza e pur essendone a conoscenza da settimane». Belen era partita per l’Argentina anche assieme al suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni.