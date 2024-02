Belen scatenata a San Valentino: dove e con chi ha festeggiato

Gossip. Belen ha festeggiato San Valentino scatenandosi in compagnia. La nota showgirl argentina non era da sola durante la festa degli innamorati. Scopriamo insieme dove si trovava e chi c’era insieme a lei. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen scatenata a San Valentino

Belen Rodriguez è al centro dei gossip dopo i rumors che da settimane continuano a parlare della sua relazione con Elio Lorenzoni. Durante la serata di San Valentino, mercoledì 14 febbraio 2024, la showgirl argentina ha indossato uno splendido abito rosso e si è scatenata in un noto locale di Milano in compagnia. Belen non era da sola durante la festa degli innamorati ed ha trascorso la serata presso il ristorante Carmè, situato nel cuore della città di Milano. In compagnia di Belen non c’era l’imprenditore lombardo, ma la showgirl non è voluta rimanere a casa ed è uscita a fare baldoria in compagnia di altre due persone a lei molto care. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen, con chi ha era durante la Festa degli Innamorati

La storia d’amore tra Belen e Elio Lorenzoni sembra ormai essere naufragata. Dopo aver trascorso alcune settimane di vacanza in Argentina in compagnia della sua famiglia, i due non si sono più visti insieme in pubblico. Ieri sera, durante la festa di San Valentino, la showgirl argentina ha deciso di godersi la festa degli innamorati insieme a due cari amici. Insieme a lei c’erano Patrizia Griffini, amica di una vita, e il compagno di quest’ultima, Mauro Situra, l’hair stylist delle celebrità. Dopo aver cenato, il trio si è scatenato con balli e danze all’interno del locale milanese, come testimoniano le storie postate su Instagram dai tre amici. Belen si è esibita duettando sul palco che è stato allestito all’interno del ristorante. Nel locale ha cantato anche l’artista Carmen Buscé che, ad un certo punto, ha fatto un duetto con Rodriguez. (Continua a leggere dopo la foto)

La storia con Elio Lorenzoni

Belen non era in compagnia di Elio Lorenzoni durante la serata di San Valentino, mercoledì 14 febbraio 2024. La showgirl argentina ha trascorso la serata in compagnia di una coppia di amici, tra esibizioni canore e balli sfrenati. Sia Belen che l’imprenditore lombardo non hanno ancora confermato pubblicamente e ufficialmente la fine della loro relazione. Allo stesso tempo, non hanno neppure rilasciato dichiarazioni per smentire le voci in merito alla fine della loro relazione. Fino a un mese e mezzo fa, Belen ed Elio parlavano di progettare un matrimonio insieme, di figli e di trascorrere la vita l’uno al fianco dell’altra. Eppure, ieri sera, 14 febbraio 2024, la showgirl si è scatenata senza l’imprenditore, durante la festa degli innamorati.