“E’ nata Anna”: fiocco rosa per il famosissimo e la compagna. Il lieto annuncio a San Valentino

Gossip. Fiocco rosa per il famosissimo atleta italiano e la compagna. La coppia ha dato il lieto annuncio della nascita della loro prima figlia. Lo sportivo è diventato papà per la prima volta a trentotto anni. Scopriamo tutti i dettagli.

Fiocco rosa per il famoso atleta e la sua compagna

Fiocco rosa per il famosissimo atleta italiano e la sua compagna. Lo sportivo e la sua fidanzata hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. Andrew Howe è diventato papà per la prima volta all'età di trentotto anni. L'annuncio è stato pubblicato su Instagram proprio nel giorno di San Valentino, mercoledì 14 febbraio 2024. I due neo genitori hanno scelto un nome molto tradizionale per la propria figlia, che si chiama Anna. L'atleta ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae la sua mano, quella della sua compagna e quella della piccola Anna.

Fiocco rosa per Andrew Howe: l’annuncio su Instagram

Fiocco rosa per Andrew Howe e la sua compagna. La coppia ha appena avuto la sua prima bambina. La piccola si chiama Anna ed è nata nel giorno di San Valentino, mercoledì 14 febbraio 2024. L'atleta ha voluto comunicare il lieto annuncio con un post sul suo profilo Instagram in cui compaiono due foto. Nella prima, sono raffigurate le sue mani, quelle della fidanzata e della piccola Anna. Nella seconda, invece, si vedono la compagna e la figlia in ospedale pochi istanti dopo il parto. "Da oggi in poi io e @forteforte sapremo cosa festeggiare a San Valentino, Anna", ha scritto Howe a corredo delle immagini. Immediatamente dopo la pubblicazione del lieto annuncio, sono iniziati ad arrivare i primi commenti. Emma Marrone, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha scritto: "Amore della zia sua preferita che sono io. Punto. Non si discute". La cantante è infatti determinata a diventare la "zia preferita" della bambina. L'annuncio della gravidanza era stato dato ad ottobre 2023, sempre per mezzo dei social.

L’abbandono delle gare agonistiche e la salute della madre

Fiocco rosa, Andrew Howe e la sua compagna hanno annunciato la nascita della loro prima figlia attraverso un post pubblicato su Instagram. Il campione italiano è diventato papà per la prima volta a trentotto anni. Momenti di gioia e pura felicità per i neogenitori, che sono stati sommersi da commenti ricchi di amore e affetto da parte dei propri amici e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Il 2022 però, non è stato un anno facile per Howe. Proprio in quell’anno, l’atleta italiano ha deciso di abbandonare le gare agonistiche per poter stare vicino alla propria madre, René Felton. La donna era stata colpita da un ictus e da allora ha avuto la necessità di ricevere maggiori attenzioni e cure da parte del figlio Andrew.