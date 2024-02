Dopo la fine della storia d’amore con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez avrebbe un nuovo compagno. Il settimanale Chi ha paparazzato la showgirl argentina mentre entrava nel palazzo della sua nuova fiamma. Lui è un ex fidanzato di Diletta Leotta, famosa giornalista da poco divenuta mamma e che presto sposerà il suo Loris Karius. (Continua…)

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si sarebbero lasciati

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sarebbe già al capolinea. I siti e settimanali di gossip annunciano che la showgirl argentina e l’imprenditore si sarebbero lasciati. È durato veramente poco questo flirt, giusto il tempo di dimenticare l’ennesima “cotta” presa con Stefano De Martino. Belen ha cercato di fare “chiodo schiaccia chiodo”, ma a quanto pare le cose con Elio non sarebbero andate per il verso giusto. Eppure sembravano così affiatati… La Rodriguez, però, non ha perso le speranze e pare che dopo Elio abbia già una nuova fiamma. (Continua…)

Belen Rodriguez nuovo compagno

Dopo la fine del flirt con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez avrebbe già voltato pagina. Il settimanale Chi ha paparazzato la showgirl argentina mentre usciva dal palazzo di quello che sarebbe il suo nuovo compagno. Al momento ovviamente si tratta di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. Belen non ha né confermato né smentito la notizia. Lui sarebbe l’ex fidanzato della famosa giornalista e conduttrice televisiva Diletta Leotta. (Continua…)

Chi è il nuovo compagno

Il nuovo compagno di Belen Rodriguez sarebbe Giacomo Cavalli, ex fidanzato di Diletta Leotta. La showgirl argentina sarebbe stata paparazzata dal settimanale Chi. Stando a quanto raccontato dal noto settimanale di gossip, Belen e Giacomo sono prima stati a cena con alcuni amici, poi lei sarebbe salita a casa di Giacomo, uscendo da una porta secondaria circa un’ora dopo. L’incontro sarebbe avvenuto poco dopo il suo ritorno dalla Scozia, dove la showgirl si è recata per fuggire dalla quotidianità e godersi un momento di relax tutto per lei.