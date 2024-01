“La state ammazzando”. Belen rompe il silenzio su Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è finita nel polverone in seguito al caso Balocco. L’opinione pubblica si è espressa a suo sfavore. La modella sui social ha perso molti follower. Per fortuna, però, c’è anche chi la difende. Molte infleuncer si sono schierate dalla sua parte. Anche Belen Rodriguez, famosa showgirl argentina, ha rotto il silenzio sulla vicenda che visto coinvolta la moglie di Fedez. (Continua…)

Chiara Ferragni e il caso Balocco

Chiara Ferragni è finita nel polverone in seguito ad una collaborazione con la Balocco, che, per le festività natalizie, avrebbe dovuto produrre alcuni pandoro griffati e ad edizione limitata. I proventi sarebbero serviti per la ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, però, è intervenuta perchè la strategia con cui è stata presentata questa iniziativa sarebbe stata ingannevole nei confronti dei consumatori. La società di Chiara Ferragni è stata multata per un milione di euro e la modella è stata costretta a scusarsi, promettendo di devolvere un milione di euro in beneficenza. (Continua…)

L’opinione pubblica condanna la Ferragni

Dopo il caso Balocco, l’opinione pubblica ovviamente ha condannato Chiara Ferragni. La modella ed influencer ha perso tantissimi follower sui social. Tutti, infatti, sono contro di lei e la promessa di devolvere un milione di euro in beneficenza ha solo peggiorato la situazione. Molti, infatti, sostengono che la modella pensi che con i soldi possa comprare anche il “silenzio” delle persone. Ovviamente l’intenzione della Ferragni non era assolutamente questa. La modella ha solo cercato di rimediare ad un suo errore. Per fortuna, però, c’è anche chi la pensa diversamente. Molte influencer, infatti, si sono schierate dalla parte della Ferragni. (Continua…)

Belen rompe il silenzio su Chiara Ferragni

La nota showgirl Belen Rodriguez rompe il silenzio su Chiara Ferragni e il caso che l’ha investita: “Non siamo amiche, ma adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità. Come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni. Vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire, basta! Sicuramente ha sbagliato ma adesso lasciatela in pace, merita un po di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può scurare tutto quello che di bellissimo ha fatto. Basta violenza verbale, torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare, tutto possiamo smarrire la strada. La cosa importante è aver capito, rimediare, e tornare più forti di prima”.