L’estate 2024 è decisamente movimentata da giorni di maltempo che si alternano a giorni da caldo afoso. Sicuramente dietro tutto questo ci sono gli effetti del cambiamento climatico, dovuto in gran parte all’inquinamento. Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Torna il caldo intenso e afoso in quest’ultimo weekend di Luglio a causa dell’arrivo dell’anticiclone africano Caronte. Da domenica 28 luglio inizia una nuova ondata di calore con temperature fino a 40°, soprattutto al Centro e al Sud. (Continua a leggere dopo le foto)

Meteo, le previsioni per il weekend: cosa succederà

Quello che è appena cominciato sarà un fine settimana nuovamente caldissimo. L’anticiclone africano Caronte tornerà gradualmente a occupare in maniera significativa l’area del Mediterraneo centrale e il nostro Paese facendo da preludio alla nuova ondata di calore con punte fino a 40 gradi, come ha confermato il colonnello Mario Giuliacci. Sarà un weekend sostanzialmente soleggiato da Nord a Sud, salvo un po’ di instabilità sui settori alpini e in forma più isolata lungo l’Appennino. Le temperature saranno in progressivo aumento così come i tassi di umidità. Vediamo nello specifico che cosa accadrà nelle giornate di sabato e domenica.

