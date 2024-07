Siamo a luglio, il sole dovrebbe splendere alto e dovremmo lamentarci dell’afa irrespirabile. Eppure siamo ancora alle prese con il maltempo che continua a creare disagi. La Valle D’Aosta e il Piemonte hanno fatto i conti con esondazioni e strade bloccate, tantissime le chiamate ai vigili del fuoco e le evacuazioni di cittadini bloccati nelle proprie abitazioni. Per la giornata di oggi è allerta meteo per altre nove regioni.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

La perturbazione che ha colpito il Nord, con ingenti danni soprattutto in Piemonte e Valle d’Aosta, continuerà a colpire il nostro Paese almeno fino a mercoledì 3 luglio. Già da oggi il maltempo che ha colpito le regioni settentrionali si sposta al Centro-Sud dove sono previsti forti venti e temporali. Inoltre è previsto un rinforzo della ventilazione dai quadranti nord-occidentali, con effetti maggiori su Sardegna, Sicilia ed estreme regioni meridionali, associata a un generale calo delle temperature. La protezione civile ha diramato una nuova allerta gialla per nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Bollino giallo per il caldo invece a Campobasso e Catania. (continua dopo la foto)

Le previsioni

Stando alle previsioni, l’inizio di luglio continuerà a essere caratterizzato da pioggia e grandine almeno fino a mercoledì quando dovrebbe tornare l’anticiclone delle Azzorre portando sole e stabilità. A Napoli, per oggi, è stata decisa la chiusura dei parchi, del pontile nord di Bagnoli e il divieto di accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Domani invece un secondo impulso temporalesco seguirà più o meno lo stesso percorso del primo, portando un nuovo e rapido peggioramento dapprima al Nord e successivamente anche sul resto del Paese. I temporali, soprattutto al Centro-Sud, potranno risultare di forte intensità ed essere accompagnati da improvvise e intense raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate. Per le temperature è previsto un generale calo su tutto il paese. Le massime scenderanno di diversi gradi, riportando i valori più vicini alle medie stagionali o localmente anche inferiori nelle zone raggiunte dal maltempo.

Un luglio così non l’avevamo mai visto e dovremmo aspettare almeno la metà del mese per entrare nel pieno di questa estate.