Turbolenza in volo, terrore e panico a bordo: diverse persone ferite

L’aeroplano è un aeromobile dotato, nella maggior parte dei casi, di un’unica ala rigida, piana e solitamente fissa. L’aereo, sospinto da uno o più motori, è in grado di decollare e atterrare su piste rigide e volare nell’atmosfera terrestre sotto il controllo di uno o più piloti. Nonostante sia più pesante dell’aria, è in grado di volare grazie ai principi fisico-meccanici. È utilizzato, nelle sue svariate forme, dimensioni e configurazioni, come mezzo di trasporto di persone, di merci e come strumento militare. Nonostante sia uno dei mezzi più sicuri su cui viaggiare, a volte si possono riscontrare dei problemi com’è avventuo in queste ore durante un volo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia prima della festa di paese: bimbo di 8 anni muore mentre gioca

Leggi anche: Va a pranzo con gli amici, poi la tragedia: morto per un’emorragia celebrale

Leggi anche: Tragedia alla stazione di Maddaloni a Caserta: uomo travolto e ucciso dal treno

Leggi anche: Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un macchinario. Lo choc dei colleghi

Turbolenza su un volo Spagna-Uruguay: diversi i feriti

Momenti di puro terrore a bordo di un volo di Air Europa partito dalla Spagna e diretto in Uruguay. Il mezzo è stato colpito da una fortissima turbolenza che ha causato danni al velivolo e anche diversi feriti. L’episodio, come riportato da Il Giornale, si è verificato nel corso della mattinata di ieri, lunedì 1° luglio 2024, e si è concluso con un atterraggio d’emergenza in Brasile. Durante il tragitto il Boeing 787-9 Dreamliner si è imbattuto in una turbolenza, che ha messo a soqquadro l’ambiente interno del vettore e ferito ben 30 dei 325 passeggeri presenti a bordo. Compresa la gravità della situazione, il pilota ha richiesto e ottenuto di effettuare un atterraggio d’emergenza.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”