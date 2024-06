Lo scorso 25 maggio, Leo, come era soprannominato dagli amici, si era sentito male durante un pranzo con gli amici. Trasportato d’urgenza in ospedale, la diagnosi è stata subito tremenda: emorragia celebrale. Leo è andato in coma, fino a quando venerdì il suo cuore ha smesso di battere. Tristezza e sgomento per la sua scomparsa improvvisa. (Continua…)

Muore dopo pranzo con gli amici

Leo e i suoi amici si erano riuniti come spesso accadeva. Non avrebbero mai pensato che questa volta sarebbe stata l’ultima. Leo, infatti, si è sentito male proprio durante il pranzo. Trasportato in ospedale, i medici hanno detto che si trattava di emorragia celebrale. Leo è andato in coma e nei giorni seguenti ha subito delle complicazioni cliniche che sono state per lui fatali. Il suo cuore ha smesso di battere venerdì, lasciando tutti i suoi amici e parenti a pezzi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)