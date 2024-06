Home | Sparatoria in spiaggia in Italia: scoppia il panico tra i presenti

La storia che stiamo per raccontarvi sembra tratta da un film di azione, eppure questa volta è tutto vero e i fatti sono avvenuti proprio nel nostro bellissimo Paese. Quella che doveva essere una tranquilla giornata al mare si è trasformata in una tragedia. Momenti di panico in un lido, dove due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi della spiaggia: è successo ieri mattina, sabato 22 giugno 2024. (Continua a leggere dopo le foto)

Brindisi, panico in spiaggia: lite e spari in un lido

Momenti di panico in un lido di Brindisi, dove due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi della spiaggia: è successo ieri mattina, sabato 22 giugno 2024. I colpi di arma da fuoco, come riportato da Today, sarebbero stati esplosi dai protagonisti di una lite avvenuta il giorno precedente. I due feriti, medicati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Gli spari hanno provocato paura e un fuggi fuggi generale tra i bagnanti. La sparatoria è avvenuta sulla litoranea a nord della città, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

